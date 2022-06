Wäre der Klimaklub eine reine G7-Initiative, könnte das sogar das Klimaabkommen gefährden, meinen Experten wie Frank Peter. »Die Vereinbarung im Abschlusskommuniqué muss unbedingt als Einladung an andere Staaten verstanden werden, sonst haben wir ein rein westliches Bündnis, das als Kampfansage gegen Länder wie China verstanden werden könnte.« Das könne in der ohnehin prekären Lage durch Russlands Angriffskrieg diplomatischen Schaden anrichten.

Probleme gibt es aber auch innerhalb der G7: So war eine Idee ursprünglich, den Eintritt in den Klimaklub an einen CO 2 -Preis zu koppeln. Das war allerdings für die USA ein Tabu. Das Land regelt seine Energiewende eher über Anreize oder Grenzwerte. Damit war das vom Tisch – ohne die USA ist der Klub nicht denkbar. Dann stellte sich Frankreich quer – das Land befürchtete eine Konkurrenz zum derzeit verhandelten CBAM-Mechanismus auf europäischer Ebene , mit dem CO 2 -intensive Importe besteuert werden sollen. »Die Deutschen haben die Idee, dass der Klimaklub nicht in erster Linie Zollpolitik betreibt, sondern sich eher auf gemeinsame Standards einigt«, so Peter.

Schließlich hätten die Unterhändler in den vergangenen Wochen vor dem G7-Gipfel auch noch Japan überzeugen müssen. Das Land hat bisher nur einen geringen Anteil an erneuerbaren und eine starke Kohleindustrie. Nun ist das Land laut Informationen aus Verhandlungskreisen aber mit an Bord – vor allem aufgrund seines schwierigen Verhältnisses zu China und dessen Haltung zu Russland.

China ist der Elefant im Raum

»Man kann bei einem solchen Klub viel falsch machen«, meint auch Christoph Bals. »Es muss die Balance gefunden werden zwischen einem Kreis, in dem nur nett geplauscht wird, und einem exklusiven Handelsbündnis, das andere systematisch ausschließt.« Konkret heiße das, die Klubgründer müssten die richtige »Klimaschutz-Messlatte« und die nötigen Instrumente finden, um auch ärmeren Ländern den Zutritt zu ermöglichen.