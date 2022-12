Eine Sache ist aber, Gas von Staaten zu beziehen, die ohnehin schon eine Förderinfrastruktur aufgebaut haben. Länder wie Katar sind durch Öl und Gas reich geworden, sie haben ein durch und durch fossiles Portfolio. Ganz anders verhält es sich etwa bei afrikanischen Ländern wie dem Senegal, die gerade am Scheideweg stehen: Fließen die ohnehin knappen ausländischen Investitionen in neue Gasfördertürme oder in Wind- und Solarparks?

An dieser Entscheidung hängt derzeit die Ausrichtung vieler afrikanischer Volkswirtschaften für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Solche Investitionen müssen sich amortisieren. Und wenn die Welt immer weniger auf fossile Rohstoffe setzt, könnte es zu sogenannten »stranded assets« (gestrandete Vermögenswerte) kommen, warnen Wissenschaftler. Zudem fließen die Profite ins Ausland, es gibt kaum Wachstum, dafür viel Korruption und die lokale Bevölkerung hat wenig von den Gewinnen, schreibt etwa Climate Action Tracker recht eindrücklich in einem aktuellen Bericht.

Geheime Treffen zum Senegal-Deal

Viele Gründe also, in Afrika keine fossilen, sondern erneuerbare Projekte zu unterstützen. Das sieht Bundeskanzler Olaf Scholz scheinbar anders. Dem SPIEGEL wurde eine Mail der Beratungsagentur Brunswick zugespielt. Die organisierte demnach am Mittwoch und Donnerstag für eine Delegation von im Senegal an der Gas-Förderung beteiligten Unternehmen zwei Tage Berlin-Programm. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter des US-amerikanischen Gasförderers Kosmos Energy und Thierno Ly, Generaldirektor des senegalesischen Gasunternehmens Petrosen. Man wolle »über den aktuellen Stand des Projekts und Entwicklungsmöglichkeiten sprechen«, hieß es da. Doch mit wem trafen sich die Gas-Lobbyisten?

Auf Nachfrage wurde schnell klar: weder das grün geführte Auswärtige Amt noch das grüne Bundeswirtschaftsministerium wussten etwas von dem Besuch. Nach über zwei Tagen antwortete das SPD-geführte Bundeskanzleramt dem SPIEGEL, dass sich Staatssekretär Jörg Kukies mit Kosmos Energy und auch mit Petrosen getroffen habe. Inhalte wurden selbstredend nicht verraten.

Ein SPIEGEL-Redakteur traf im Oktober übrigens Petrosen-Chef Thierno Seydou Ly in einem Luxushotel in Dakar. »Das Gas ist eine riesige Chance für unser Land«, sagt Ly damals. Der Senegal versuche gerade im Schnelldurchlauf Genehmigungen zu verteilen, die normalerweise Jahre dauern. So solle die Nachfrage aus Europa zu befriedigt werden. »Momentan klopfen alle bei uns an die Tür«, sagte Ly dem SPIEGEL.