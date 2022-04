Eine Steinstatue einer antiken Gottheit ist im Süden des Gazastreifens aufgetaucht. Palästinensischen Archäologen zufolge ist das Objekt rund 4500 Jahre alt und bildet die im Land Kanaan in der späten Bronzezeit verehrte Göttin Anat ab. Die von der islamistischen Hamas gestellte Lokalregierung stellt den Fund am Montag vor, seit Dienstag wird die Statue im historischen Bau Qasr al-Basha, einem der wenigen örtlichen Museen, ausgestellt, berichtet die BBC .

»Wir haben sie zufällig gefunden«, erzählte der Bauer Nidal Abu Eid dem Fernsehsender. Die Skulptur aus Kalkstein habe er bei der Feldarbeit in der Nähe der Stadt Khan Yunis gefunden. Sie sei verschlammt gewesen. Nach dem Waschen des Objekts »wurde uns klar, dass dies ein kostbares Ding war, aber wir wussten nicht, dass sie einen so großen archäologischen Wert besitzt«.

Anat ist eine der bekanntesten Gottheiten Kanaans, das im Altertum die Region zwischen Mesopotamien und Ägypten umfasste. Die später auch in Ägypten verehrte Anat wird als Göttin des Lebens und des Todes, der Schönheit, der Liebe und des Kriegs beschrieben. Ihr charakteristisches Gesicht mit einer Schlangenkrone ist auf der Statue gut zu erkennen.

In sozialen Netzwerken kursierten Kommentare, eine Kriegsgöttin passe zur aktuellen Situation in Gaza, das immer wieder durch Raketenangriffe der Hamas auf Israel Schlagzeilen macht und auch von der israelischen Luftwaffe häufig angegriffen wird, mit schweren Schäden zuletzt im Mai 2021. Auch am vergangenen Wochenende feuerte die Hamas erneut auf Israel, das daraufhin die Grenze für Arbeitspendler aus Gaza von Sonntag bis Dienstag schloss.