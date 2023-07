Allein der moderne Mensch geht aufrecht auf zwei Beinen, ohne sich zwischendurch immer wieder mit den Händen abzustützen. Bislang ist unklar, welche Gene dafür verantwortlich sind. Doch Forscher um Tarjinder Singh vom New York Genome Center an der Columbia University und Vagheesh Narasimhan von der University of Texas in Austin sind der Antwort nun näher gekommen. In einer Studie in der Zeitschrift »Science« haben sie eine Region vorgestellt, in der die für die entscheidenden Mutationen im Knochenbau verantwortlichen Gene liegen sollen.