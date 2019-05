Geschichte des Apfels Aus der Steinzeit in den Supermarkt

Äpfel und Menschen verbindet seit jeher viel. Die Frucht wurde angeblich schon für Adam und Eva zum Objekt der Begierde - was aus dem Biss ins Fruchtfleisch folgte, ist hinlänglich bekannt. Und für "Schneewittchen" ging es vor dem Happy End erstmal übel aus, als sie in den vergifteten Apfel biss.

Dass die Geschichte von Äpfeln und Menschen dennoch eine Erfolgsstory wurde, konnten diese Episoden nicht verhindern. Die Frucht aus der Familie der Rosengewächse gehört heute zu den beliebtesten überhaupt. Mehr als eine Millionen Tonnen haben deutsche Obstbauern im vergangenen Jahr geerntet.

Der Archäobotaniker Robert Spengler vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena wollte wissen, wie sich der Apfel weltweit als Kulturfrucht etabliert hat und wie der Mensch sie von der wild wachsenden Pflanze zum Zuchtbaum entwickelt hat. Dafür hat er archäologische Funde ausgewertet und genetische Studien gewälzt.

Schon vor mehr als 10.000 Jahren muss der Mensch in Europa und in westlichen Teilen von Asien wilde Äpfel gesammelt haben. Zweitausend Jahre alte antike Darstellungen aus Südeuropa zeigen rote Früchte, bei denen es sich wohl um Äpfel handelt, schreibt Spengler in der Fachzeitschrift "Frontiers in Plant Science".

Bei seiner Verbreitung müssen große urzeitliche Säugetiere geholfen haben. In der Steinzeit machten sich schon Mammuts und riesenhafte Hirsche über die Früchte her und transportieren den Samen über den Dung weiter. Aber viele dieser Tiere starben zum Ende der letzten Eiszeit aus, die Ausbreitung des Apfels geriet ins Stocken.

Doch dann kam der Mensch. Er begann die Früchte über die Seidenstraße zu transportieren - jener uralten Handelsroute, die vom Mittelmeerraum bis in den Osten Asiens reichte. Archäologen fanden Apfelkerne in vielen Stätten Eurasiens. Entlang der Seidenstraße konnten sich die Sorten miteinander vermischen und größere Früchte hervorbringen - ein sogenannter Hybrid war entstanden.

Ergebnis von Vermischung und Veredelung

Die Wurzeln des modernen Apfels stehen im Tien Shan-Gebirge Kasachstans - von hier kommt der Großteil des genetischen Materials, haben Studien gezeigt. Der heutige Apfel enthält Spuren von mindestens vier Wildapfelarten.

Irgendwann begann der Menschen damit, Apfelbäume zusätzlich zu veredeln. Dieser Prozess könne wahrscheinlich zum Teil gar nicht beabsichtigt gewesen, schreibt der Forscher. Beim Veredeln werden zwei Pflanzen zu einer, indem man auf einen Baum ein Stück der anderen Apfelsorte aufsteckt. Durch dieses sogenannte Umpfropfen ist es möglich, dass auf einem Baum eine andere Sorte wächst und sich die Wuchseigenschaften verändern. Die Technik soll schon in der Antike bekannt gewesen sein. Es ist gut möglich, dass sie zufällig entdeckt und weiterentwickelt wurden.

Die Domestikationsgeschichte des Apfels unterscheidet sich von anderen wichtigen Kulturpflanzen wie Getreide, betont Spengler. Einjährige Pflanzen wie Gerste oder Weizen hat der Mensch über sehr viel längere Zeiträume gezüchtet und immer wieder verändert.

Apfelbäume dagegen haben sehr viel längere Wachstumszyklen. Die heutigen Sorten sind das Ergebnis von Vermischung und Veredelung. "Der Domestizierungsprozess war nicht bei allen Pflanzen gleich. Bei Bäumen, bei denen die Generationen im Abstand vieler Jahre aufeinander folgen, wissen wir immer noch wenig darüber", so Spengler in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts. Sicher scheint nun aber: Ohne Mammut und Mensch hätte es der Apfel nicht in den Supermarkt geschafft.