haben Sie sich schon überlegt, wie Sie die Geschenke unter den Weihnachtsbaum packen, ohne dass Ihre Kinder Sie dabei erwischen? Ermutigen Sie sie alljährlich, Wunschzettel nach Himmelstür oder Engelskirchen zu senden oder Plätzchenteller fürs Christkind aufzustellen? Haben Sie das Ofenrohr gereinigt, damit der Weihnachtsmann gut durchrutschen kann, wenn er seinen Rentierschlitten auf dem Hausdach festgemacht hat? Wenn ja: Weiter-so, denn je mehr sich Eltern mühen, die Mär von Christkind und Weihnachtsmann im Alltag zu unterfüttern, desto eher glauben Kinder an die Fantasiegestalten. Das ist eine der Erkenntnisse, die Psychologe Rohan Kapitány von der Keele University im englischen Staffordshire gewonnen hat. Kapitány interessiert sich für Rituale und wie sie die kindliche Vorstellung von Wirklichkeit beeinflussen.

Dieser Tage läuft die zweite Runde einer Befragung Kapitánys von rund hundert Kindern und deren Eltern. Der Psychologe will wissen: Bringt der Glaube an den Weihnachtsmann Kinder dazu, sich in der Adventszeit besonders manierlich zu verhalten? Denn über Nettigkeit und Streitereien führt der Opa in Rot angeblich ja gewissenhaft Buch. Und werden die Mädchen und Jungen umso artiger, je näher das Fest rückt? Oder ahnen die Kleinen in Wahrheit doch, dass da keine übersinnliche Benimminstanz ist, die sie beobachtet?

Forscher Kapitány mag Kindheitsmythen, nicht nur weil sie so viel Stoff für seine Forschung bieten. Er könne aber verstehen, sagte er mir, dass sich manche Kinder betrogen fühlen, wenn einst der ganze Schwindel auffliegt. Sein Rat: Eltern sollten die Weihnachtslüge aufdecken, kurz bevor ein Kind schlau genug ist, um selbst dahinterzukommen. Der richtige Zeitpunkt dafür liegt etwa im Alter zwischen sechs und neun Jahren.

Stille Nacht, heilige Nacht, schön und gut. Aber danach beginnt der Feuerwerksverkauf. Wie genau funktionieren die Schwarzpulvertreibsätze in Böllern und Raketen, warum kann ich ein Feuerwerk nicht mit Wasser ersticken, und wieso brauchte man für die Herstellung früher Bodenmikroben und Urin?

Im Streit über die Zukunft der künstlichen Intelligenz kommt es jetzt zu einem denkwürdigen Gipfeltreffen: Yoshua Bengio, ein Pionier des "Deep Learning", diskutiert live mit Gary Marcus, dem weltweit bekanntesten Kritiker dieses Ansatzes. Am 23. Dezember, um 12.30 Uhr deutscher Zeit, treten die beiden Kontrahenten gegeneinander an. Das Ereignis wird per Streaming im Internet übertragen.

Das Fachblatt "Nature" hat die faszinierendsten Wissenschaftsbilder des Jahres 2019 zusammengestellt. Mein Favorit: Die schlafende Robbe.

Immer mehr Weißstörche überwintern in Bayern - statt in wärmere Quartiere in Afrika oder zumindest in Spanien zu ziehen. Grund ist nach Meinung von Forschern der Klimawandel, aber auch schlichter Opportunismus: Manche Störche schauen sich die sogenannte Zugfaulheit von ihren Artgenossen ab. Wo sich jene Störche aufhalten, die Vogelkundler mit einem Sender ausgestattet haben, lässt sich im Netz beobachten.

Plastik oder Holz, kaufen oder mieten - wie stark der Weihnachtsbaum die Umwelt belastet, hängt vom Modell ab. Meine Kollegin Julia Merlot erklärt, worauf Verbraucher achten sollten.

Forscher haben neue Wetterstationen auf dem Mount Everest aufgestellt. Nun messen die Instrumente mehr UV-Strahlung, als eigentlich ankommen soll. Meteorologen suchen nach einer Erklärung.

Früh übt sich: Kinder ab sechs Jahren können ihre Erfindungen bei einem kanadischen Fachblatt einreichen. Zwei Ausgaben sind bereits veröffentlicht.

Was ist ein Zuggegenhalter? Ein Prellbock auf einem Rangierbahnhof, ein Windabweiser oder ein Teil der Fahrradtechnik?

Jeder weiß, was ein Autor ist. Aber was bedeutet "Hyperautorenschaft"?

Welches Tier schwitzt "ätzendes Blut"?

Rudolph, das Zugtier mit der roten Nase, rülpst und pupst Methan, ein Klimagas - müssten die Geschenke in modernen Weihnachtsliedern also nicht mit einem E-Mobil zu den Empfängern expediert werden? Rentier Rudolphs realen Artgenossen beschert umgekehrt die Erderwärmung Probleme: Nicht alle zupfen wie diese Exemplare ihre Nahrung unter einer lockeren Schneedecke hervor. In Skandinavien drohen viele zu verhungern, da seltener Schnee, stattdessen Regen fällt. Gefriert der nachts zu Eis, können die Tiere nicht grasen.

50.000 Tannenzapfentiere sind Opfer von Wilderern geworden. Ermittler im chinesischen Wenzhou stellten 23 Tonnen aus Afrika eingeschmuggelte Pangolin-Schuppen sicher, die wegen ihrer angeblich heilkräftigen Wirkung vor allem in Asien stark nachgefragt sind. Ein Tannenzapfentier liefert bis zu 600 Gramm Schuppen. Durch das Geschäft mit dem Wunderglauben sind mehrere Arten der nachtaktiven Säuger inzwischen vom Aussterben bedroht.

Medizin: Ein 77-jähriger Chirurg operiert Patienten mit seltenen Syndromen im Bauchraum - manche sind danach kränker als zuvor

Psychologie: Gefühlskitsch oder seelische Wohltat? Ein britischer Forscher untersucht die Bedeutung der Nostalgie für unser Seelenleben

Computer: Künstliche Intelligenz verwandelt Smartphones in Profikameras - und Hobbyknipser in Starfotografen

* Quiz-Antworten: Der Zuggegenhalter fixiert die Hülle des Brems- oder Schaltzugs am Rahmen eines Fahrrads / Hyperautorenschaft wird die Tendenz genannt, wissenschaftliche Veröffentlichungen mit über hundert Co-Autoren zu verfassen. Die Anzahl der Arbeiten mit mehr als tausend Autoren hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt / Das Flusspferd; in der Sonne gibt das Tier ein rotes Sekret über die Haut ab, das lange für Blut gehalten wurde. Tatsächlich aber handelt es sich um sogenannte hipposudorische Säure, die vor Sonnenbrand schützt und antimikrobiell wirkt