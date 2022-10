Ein internationales Forschungsteam untersucht an der Universität Göttingen mehr als 1000 menschliche Überreste. Bei den Gebeinen handelt es sich hauptsächlich um Schädel aus Asien und Ozeanien, die meist in der Kolonialzeit nach Europa gelangten – Hintergründe dazu sollen nun geklärt werden. Kolonialherren raubten damals Gebeine, aber auch Schmuckstücke oder Werkzeuge und brachten sie etwa nach Deutschland. Ziel des Forschungsprojektes »Sensible Provenienzen« sei es nun, die Gebeine wieder in ihre Herkunftsländer zu bringen, sagte Projektmitarbeiter Jonatan Kurzwelly.