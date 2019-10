Der britische DJ Fatboy Slim hat bei seinem jüngsten Auftritt in Gateshead eine Hommage an die Klimaaktivistin Greta Thunberg gespielt: Er mixte Teile ihrer Rede vor den Vereinten Nationen mit einem seiner populärsten Hits, dem Klassiker "Right Here, Right Now" aus dem Jahr 1999.

Bei Fatboy Slims Liveauftritt waren dabei zunächst die Worte Thunbergs im englischen Original zu hören. Die 16-jährige Schwedin hatte bei ihrer Rede vor der Uno die Staats- und Regierungschefs der Welt dafür angeprangert, nicht genug im Kampf gegen die Klimakrise zu unternehmen. "Menschen sterben. Ganze Ökosysteme brechen zusammen. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld."

Außerdem erklärte Thunberg bei der Rede Ende September: "Wir werden euch damit nicht durchkommen lassen. Genau hier und jetzt ziehen wir die Grenze." Im Original sagt Thunberg dabei die Worte: "Right here, right now is where we draw the line" - und das war der Ansatzpunkt für den Fatboy-Slim-Remix.

Der machte schon Ende September bei Twitter die Runde, ein entsprechendes Video hatte der Musiker David Scott von The Kiffness dort hochgeladen.

Fatboy Slim - mit bürgerlichem Namen Norman Cook - teilte diesen Videoclip über seinen Facebook- und Twitter-Account. Und spielte den Remix nun am vergangenen Freitag live in Gateshead. Videos von diesem Auftritt machen nun ebenfalls in den sozialen Netzwerken die Runde.