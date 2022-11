Grönländischen Medienberichten zufolge hatten einige Politiker Sorgen bekundet, dass die Änderung der Zeitzone Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung haben könnte. Die grönländische Wirtschaft habe dagegen für eine Änderung plädiert, um eine größere Überschneidung ihres Arbeitstages mit europäischen Unternehmen – etwa in Kopenhagen – zu haben, hieß es.

Politiker wollen isländische Schlafstudie beobachten

Laut dem norwegischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk NRK wollen grönländische Politiker nun fortlaufende Forschungen in Island über den Schlaf von jungen Menschen verfolgen. In Island war Ende der Sechzigerjahre die Sommerzeit abgeschafft worden. Außerdem soll der geplante Zeitzonenwechsel auf Grönland laut NRK wohl nicht für Militärbasen der USA in dem Land gelten.