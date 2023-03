Außerdem wurde in dem Raum der Sockel des Altarsteins gefunden. Er ist aus lokalem Sandstein gemeißelt und misst rund 25 mal 15 Zentimeter, an drei Seiten ist er mit Zierleisten geschmückt. Nur die Rückseite ist glatt, was darauf hindeute, dass er an einer Wand aufgestellt war. Wahrscheinlich war der Stein einmal bis zu 60 Zentimeter hoch, doch er ist in der Mitte des Schafts gebrochen. Der obere Teil des Sockels und das Kapitell fehlen. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Raum im 2. Jahrhundert nach Christus erbaut und im 3. oder 4. Jahrhundert absichtlich zugeschüttet wurde.

Kein Hinweis auf eine Inschrift

»Unterirdische Kammern wie diese wurden oft mit Fruchtbarkeit, geheimen Kulten und der Anbetung von Göttern wie Mithras, Kybele, Bacchus und der ägyptischen Göttin Isis in Verbindung gebracht«, sagte Morris. »Leider ist auf unserem Altar kein Hinweis auf eine Inschrift erhalten.« Dennoch sei er ein wichtiger Ort für Opfer und Gaben an die Götter sowie ein wichtiger Bestandteil von religiösen Zeremonien gewesen.