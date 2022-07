Wo immer auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zuletzt nach feinen Plastikteilchen gefahndet haben, sind sie fündig geworden. Beispielsweise in der Leber von Menschen – zuvor auch schon in anderen Organen. Oder in jedem Winkel der Kontinente und Weltmeere: Auf dem Mount Everest im Himalaya genauso wie im Marianengraben, in dem Taucher schon in fast 11.000 Metern Tiefe eine Plastiktüte fanden.