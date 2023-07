»Nichts hier ist darauf ausgelegt, wirklich runterzukühlen. Alles, was wir hier sehen, speichert Hitze und Wärme«. Judith Nurmann, Stadtplanerin und bodenpolitischer Sprecherin der »Architects for Future« schaut sich in Hamburg um. Vor ihr: eine betonierte Fläche, genutzt als Parkplatz umgeben von dunkelbraun gemauerten Häusern.