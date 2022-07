Bei der Auswertung epidemiologischer Daten von etwa 3000 Personen in Israel aus einem Zeitraum von drei Jahren stellte ein Team um Carmit Levy von der Tel Aviv University eine signifikante Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Jahreszeit fest: Männer aßen im Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung am höchsten ist, mehr. Konkret nahmen sie zwischen März und September im Durchschnitt täglich 300 Kilokalorien mehr zu sich als in den Wintermonaten. Bei Frauen blieb die Kalorienaufnahme hingegen über das Jahr nahezu gleich.

Daten aus Mäuseversuchen stützen die Beobachtung

Die Forschenden bekräftigten den gefundenen Zusammenhang über Experimente mit Freiwilligen, die sich in der Sonne aufhielten: Männer fühlten sich nach Sonneneinstrahlung deutlicher hungriger, während Frauen keinen verstärkten Appetit berichteten. Die Analyse von Blutproben zeigte zudem, dass Männer mehr Veränderungen bei Proteinen aufwiesen, die mit dem Fettstoffwechsel in Verbindung stehen. Darüber hinaus waren die Werte des sogenannten Hungerhormons Ghrelin bei ihnen erhöht.