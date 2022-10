In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat sich die Luftqualität verschlechtert, nachdem das Lichterfest Diwali gefeiert wurde. Messstationen zeigten am Montag und Dienstag Werte von »sehr schlecht« oder gar »gefährlich« an. Das bedeutet, dass die Feinstaubbelastung um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt.