Auch jetzt weist Teheran die Berichte zur Uran-Anreicherung zurück. Die Informationen seien vielmehr eine »Verdrehung der Tatsachen«, Iran habe kein Uran mit einem Reinheitsgrad von mehr als 60 Prozent angereichert. Das sagte der Sprecher der nationalen Atomenergiebehörde der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge.

Anreicherung mit Zentrifugen

Uran ist in jeder Form radioaktiv und kommt als Erz in der Natur vor. Dort besteht es ganz überwiegend aus dem Isotop 238. Zielmaterial der Anreicherung ist aber das zu viel geringeren Anteilen vorkommende Isotop 235. Dabei handelt es sich um den einzigen, natürlich vorkommenden Stoff, der Atomkerne in einer Kettenreaktion spalten kann. Das funktioniert allerdings nur dann problemlos, wenn er in ausreichend hoher Konzentration vorliegt.