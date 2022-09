Diese bereits länger bekannten Gefäße ähneln in geschlossenem Zustand und auf dem Kopf stehend der Mohnblüte. Deswegen sei bereits im 19. Jahrhundert die Hypothese aufgekommen, dass sie als rituelle Gefäße für die Droge verwendet wurden, heißt es in der Mitteilung. In acht Gefäßen wurden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei einer Analyse fündig und konnten Opiumrückstände nachweisen.

Der Mitteilung zufolge sei dies der früheste bekannte Nachweis für den Gebrauch von Halluzinogenen in der Welt. »Diese Forschung belebt eine jahrzehntealte Diskussion über die Präsenz und Funktion des Opiumhandels in einer Kulturregion von größter Bedeutung im Alten Orient und über die Verwendung und Rolle von Basisringkrügen während der späten Bronzezeit neu«, schreiben die Autorinnen und Autoren in der Studie. Sie wurde die in der Fachzeitschrift »Archaeometry« veröffentlicht .