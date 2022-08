Liebe Leserin, lieber Leser,

dass es zwischen armen und reichen Menschen in unserer Gesellschaft eine Schere gibt, die immer weiter auseinandergeht ist ein bekanntes und oft bemühtes Bild. In unserer SPIEGEL-Titelgeschichte beschreiben wir diese Woche eine weitere Schere, eine, die weniger geläufig ist, deren Klingen sich aber geradezu rasant voneinander entfernen. Es ist die Klimaschere. Sie zeigt die größer werdende Diskrepanz zwischen eskalierender Klimarealität und den nachlassenden Bemühungen der Politik, etwas dagegen zu tun, was zuletzt infolge des Ukrainekrieges besonders in Deutschland und Europa zu beobachten war.

In die klimapolitische Apathie auf dem alten Kontinent platzte nun aus den USA diese Woche eine Nachricht des Aufbruchs. Der Regierung ist es tatsächlich gelungen, das größte Klimapaket der amerikanischen Geschichte durch das Parlament zu bringen. Gut anderthalb Jahre lang hatten Joe Bidens Demokraten über das Gesetzeswerk vor allem mit sich selbst gerungen.

Joe Manchin, der zwar demokratische, aber sehr konservative Vertreter West Virginias im US-Senat, blockierte über Monate jede Einigung. Weil die Demokraten im Senat nur über eine hauchdünne Mehrheit verfügen, hatte Manchin, der selbst Millionen im Kohlegeschäft verdient hatte, de facto eine Vetoposition inne. Diese nutzte er bei den Klimaplänen seiner Partei so ausgiebig, dass Beobachter zuletzt kaum mehr mit einem Durchbruch vor den wichtigen Zwischenwahlen gerechnet hatten.

Wirklich ein »historischer« Erfolg?

Vergangene Woche zeichnete sich dann überraschend eine Einigung ab, durch weitere Konzessionen wie etwa Bohrlizenzen in Teilen von Alaska und dem Golf von Mexiko lenkte Manchin ein. Der Weg für den »Inflation Reduction Act«, der Ausgaben für mehr Klimaschutz im Umfang von 369 Milliarden Dollar enthält, war frei.

Obwohl das Paket in den monatelangen Verhandlungen erheblich geschrumpft wurde, umfasst es rund viermal so viel Geld , wie Bidens Amtsvorgänger Barack Obama 2009 in die Hand genommen hatte, um erneuerbare Energien und andere Klimaschutztechnologien zu fördern. Präsident Biden pries den eigenen Erfolg denn auch als »historisch«, Lob kam auch vom ehemaligen US-Vizepräsidenten und Klimaaktivisten Al Gore .

Gemessen an dem, was die USA als historisch mit weitem Abstand größter CO 2 -Sünder bisher unternommen haben, um die Erderhitzung zu bremsen und eingedenk des politisch überhaupt machbaren in einem tief gespaltenen Zwei-Parteien-System, ist die Verabschiedung des Gesetzes ein großer Erfolg für den Klimaschutz.

Blickt man aus der Perspektive des eigentlich Notwendigen auf die Zahlen, kommt man zu anderen Schlüssen. Im April vergangenen Jahres hatte Biden versprochen , die Emissionen seines Landes bis 2030 um 50 bis 52 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 zu reduzieren. »Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Maßnahmen in dem neuen Gesetz allein aber nicht reichen«, sagte mir Susanne Dröge, Expertin für internationale Klimapolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) am Telefon.

Analysen der Princeton-University und des Thinktanks Rhodium Group kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. »Was jetzt verabschiedet wurde, führt innerhalb der nächsten zehn Jahre zu etwa 40 bis 41 Prozent weniger CO 2 -Emissionen im Vergleich zu 2005. Biden müsste also noch deutlich mehr tun.«

In der Klimadiplomatie können die USA nun anders auftreten

Hinzu komme, dass sich die Regierung ausdrücklich zehn Jahre Zeit lasse, bis alle Vorhaben ihre Wirkung entfalten, für die Zielmarke bis 2030 blieben aber eigentlich nur noch acht Jahre, so die Expertin. »Dass die Regierung die fehlenden rund zehn Prozent Emissionsminderung auch noch irgendwie erreichen wird, ist jetzt vor allem eine Hoffnung.« Gemeint sind damit unter anderem Programme, die die Bundesstaaten aufsetzen, oder Präsidentendekrete, mit denen Biden etwa über die nationale Umweltbehörde EPA schärferen Klimaschutz betreiben könnte.

Dieses zuletzt auch von Ex-Präsident Obama genutzte Instrument hat viel seiner ursprünglichen Schärfe verloren, seit der Oberste Gerichtshof der USA die Kompetenzen der EPA Anfang Juli erheblich geschliffen hat . »Immerhin haben die Amerikaner in der Klimadiplomatie jetzt einen anderen Hebel in der Hand, um auch andere Staaten zum Klimaschutz zu ermuntern: Sie haben gezeigt, dass sie selbst konkret etwas zur Emissionsminderung beitragen. In den vergangenen Jahren haben die USA mit praktisch leeren Händen andere Staaten zu Maßnahmen gedrängt. Das war zuletzt ein erhebliches Problem für die Glaubwürdigkeit der USA auf dem Gebiet«, so Dröge.

Wenn Sie mögen, informieren wir Sie einmal in der Woche über das Wichtigste zur Klimakrise – Storys, Forschungsergebnisse und die neuesten Entwicklungen zum größten Thema unserer Zeit. Zum Newsletter-Abo kommen Sie hier.