Kampfbegriff »Planwirtschaft« Von der Notwendigkeit, einen Plan zu haben

Es wäre auch anders gegangen: In Dänemark zum Beispiel hat man Fernwärme massiv ausgebaut, und dort dürfen in Neubauten schon seit 2013 keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden. Seit 2016, berichtet Susanne Götze im SPIEGEL , »gilt das in der Regel auch für Ölheizungen im Bestand«. So sieht planvolles Handeln aus. Übrigens, ohne, dass eine »grüne« Partei überhaupt an der Regierung beteiligt war. Bei uns dagegen gilt Vernunft als »Ideologie« und Strategie als »Planwirtschaft«.

FDP überrascht vom eigenen Plan

Jetzt sitzen im Bundeswirtschaftsministerium Leute, die tatsächlich einen Plan für die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft haben. Im Koalitionsvertrag von 2021 steht:

Den Ausbau erneuerbarer Energien »drastisch beschleunigen«,

»Jede neu eingebaute Heizung soll auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden«,

»Umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen«,

Deutschland zum »Leitmarkt für Elektromobilität« machen.

Den Koalitionsvertrag (einen Plan!) hat auch die FDP verabschiedet, die sich derzeit verhält wie eine Oppositionspartei. Von ihrem eigenen Plan scheinen die Liberalen immer wieder überrascht. Und auch die FDP kann vom Kampfbegriff nicht lassen: Die Ergebnisse des letzten Koalitionsausschusses kommentierte die Parteizentrale mit der Behauptung, »dass das Klimaschutzgesetz endlich aus der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft überführt« werde.

Bleibt die Frage, was eigentlich der Plan der größten echten Oppositionspartei ist. Diese Woche versuchten die Unionsparteien es mit einer Kampagne für Gas- und Ölheizungen. Das ist nicht im Interesse der Bevölkerung, denn Gas und Öl werden spätestens ab 2028 durch die Einbeziehung des Gebäudesektors in den Emissionshandel sehr schnell noch teurer werden. Wer sich jetzt noch schnell eine solche Heizung einbaut, wird das in einigen Jahren bereuen. Und in 22 Jahren ist die jetzt noch schnell eingebaute Gasheizung dann definitiv illegal.

Die Union trägt mit ihrer Desinformationskampagne im Dienste der Fossilbranchen aktiv dazu bei, dass Menschen unkluge Investitionsentscheidungen treffen. Auch das folgt offenbar einem Plan.

Die Frage ist, wem der nützen soll.