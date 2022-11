Heute betreffen die menschlichen Eingriffe überwiegend den Kartoffelanbau.

Zwar sind die Böden in der weiten Ebene wegen ihrer vulkanischen Herkunft fruchtbar, doch fällt in der Region eigentlich viel zu wenig Niederschlag für die Landwirtschaft. Lediglich etwa 20 bis 30 Liter pro Jahr und Quadratmeter kommen zusammen. Nur mithilfe zahlloser Kreisberegnungsanlagen, die ihr Wasser aus dem Untergrund pumpen, lässt sich die Wüste in Kulturland verwandeln. Aus dem All wird der Kontrast zwischen der trockenen, gelben Umgebung und den sattgrünen bewässerten Feldern besonders deutlich.

Nicht weniger als 98 Prozent des Wasserverbrauchs in Idaho entfallen auf die Landwirtschaft. Nachhaltig ist das nicht. Deswegen wird der Verbrauch so gut es geht kontrolliert – auch hierfür sind Satelliten unentbehrlich. Wie schwierig die Wassersituation dennoch ist, zeigte sich im vergangenen Jahr. Da ging die Kartoffelernte in Idaho um etwa zehn Prozent zurück. Schuld war der Wassermangel während einer längeren Hitzeperiode im Sommer.