Großes Zerstörungspotenzial haben die Fürsten der künstlichen Intelligenz, allen voran OpenAI. Im Moment merkt man das im Alltag noch kaum, weil alles noch so neu ist und wahnsinnig schnell geht. Und doch sind die Folgen längst da.

Es gibt schon jetzt KI-generierte Texte in journalistischen Medien , KI-generierte »Influencerinnen« , KI-generierte Desinformation und Propaganda , massenweise KI-generierte Schrott-Websites . Und KI-generierte Wahlkampfmaterialien, was in den USA zu einem lustigen Streit zwischen den Kampagnenteams von Ron DeSantis und Donald Trump geführt hat – man wirft sich gegenseitig vor , mit KI das Publikum zu manipulieren. Das DeSantis-Lager hatte einen Clip mit Bildern produziert, auf dem Donald Trump den unter Republikanern verhassten Epidemiologen Anthony Fauci umarmt. Trumps Team ließ DeSantis in Frauenkleidern und im Zwiegespräch mit dem Satan auftreten.

Die Zeiten der Selbstbeschränkung sind vorbei

Losgetreten hat das öffentliche Wettrüsten OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT und dem Bildgenerator Dall-E 2. Vor ein paar Jahren hatte OpenAI noch erklärt, man könne das damals aktuelle Sprachmodell GPT-3 nicht öffentlich zugänglich machen , weil es dazu führen könne, dass damit Falschinformation erzeugt oder anderer Unfug angestellt werden könnte. Diese Zeiten der Selbstbeschränkung sind vorbei.

Sprachproduktions-KIs wie ChatGPT oder seine Konkurrenten von Google, Meta et al. sind zwar dazu in der Lage, eindrucksvolle, wirklich wie von Menschen geschriebene Texte in vielen Sprachen zu unterschiedlichsten Themen und sogar in diversen Schreibstilen zu erzeugen. Man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass wirklich stimmt , was da steht. Sprachproduktionssysteme sind keine Wahrheitsmaschinen, die das Internet auswendig gelernt und verstanden haben, sondern Textproduktionsmaschinen, die statistische Abhängigkeiten innerhalb von Texten gelernt haben – sonst nichts.

Führungskräfte ausgetrickst

Ich hatte bei einem Vortrag in einer deutschen Großstadt diese Woche die Gelegenheit, das an einer Reihe von hochrangigen Führungskräften aus Verwaltung und Wissenschaft auszuprobieren. Ich habe der Gruppe vier Definitionen des Begriffs »Bruttoinlandsprodukt« gezeigt. Drei aus Wirtschaftslexika, eine von ChatGPT. Niemand erkannte die KI-generierte Definition, und das, obwohl sie einen nicht unwesentlichen sachlichen Fehler enthielt. Die Sprachproduktionssysteme von heute sind exzellente Blender, die in absolut überzeugender Weise Unsinn vortragen können.