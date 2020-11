Unter Zwei – der SPIEGEL-Klimabericht Das Rekordjahr der Stürme

, stellvertretender Ressortleiter Wissenschaft Von Kurt Stukenberg

Noch nie seit Beginn der Aufzeichungen fegten mehr Hurrikans über den Atlantik als in diesem Jahr. Was das mit der Erderwärmung zu tun hat – und was nicht. Der Wochenüberblick zur Klimakrise.