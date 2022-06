Bei genauerem Hinsehen wirkt das Ziel nicht mal außergewöhnlich. Denn die reinen Emissionssenkungen, etwa in der Energieversorgung oder beim Verkehr, fallen mit nur 60 Prozent bis 2030 niedriger als in Deutschland aus. Die Bundesregierung will in ihrem Klimagesetz minus 65 Prozent gegenüber 1990 schaffen.

Finnland hat es beim Emissionen-Sparen sogar noch etwas einfacher, weil es weiterhin auf Atomkraft setzt und viel Strom mit Wasserkraft erzeugt. Doch beim Heizen, im Verkehr und auch in der Industrie – besonders bei der dreckigen Papierherstellung – muss einiges passieren.

Womit wir schon beim Haken wären: Klimaneutral rechnen will sich die finnische Regierung ihre Ziele vor allem mit dem Wald.

Der Poker mit den Klimasenken

Denn davon hat das kleine Land genug: Drei Viertel der finnischen Landfläche von Helsinki bis zum Polarkreis sind bewaldet. Die Bevölkerung ist mit 5,5 Millionen Menschen klein – es sind gerade mal 16 Menschen pro Quadratkilometer (in Deutschland: 230). Es liegt nahe, diese riesige Kohlenstoffsenke auszunutzen: Die Bäume ziehen CO₂ aus der Atmosphäre und können damit Emissionen in anderen Bereichen ausgleichen. Laut der Regierung haben die finnischen Wälder allein 2020 etwa 17 Millionen Tonnen CO₂ aufgenommen. Der Wald sei »entscheidend für das Erreichen der CO₂-Neutralität«, heißt es in dem Gesetz .

Da die gesamten finnischen Emissionen derzeit bei rund 50 Millionen Tonnen liegen, wäre das ein erheblicher Anteil, den die Finnen gratis in ihre Treibhausgasrechnungen einbauen.