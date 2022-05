Liebe Leserinnen, liebe Leser,

In Davos kamen Anfang der Woche Staatenlenker, Wirtschaftsdenker und Firmenbosse zum Weltwirtschaftsforum zusammen, in Berlin berieten bis zu diesem Freitag Vertreterinnen und Vertreter der G7 über die Klima-, Energie- und Umweltpolitik der sieben führenden Industrienationen.

Was die Staatengemeinschaft bisher tut, ist in der Tat zu wenig. Vieles von dem, was sie plant, ankündigt, verspricht und mantraartig wiederholt, ist zu begrüßen – aber eben nur, wenn es auch umgesetzt wird. Wenn auf vage Versprechen konkrete Konsequenzen folgen.

In Berlin bezeichnete Bundesumweltministerin Steffi Lemke das G7-Treffen als Erfolg, der eine deutliche Betonung auf die Themen Klimaschutz, Schutz der biologischen Vielfalt und Engagement gegen Plastikverschmutzung gesetzt habe. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellte »entschiedenes politisches Handeln in den nächsten Jahren« in Aussicht. Denn: »Was wir tun, ist zu wenig.«

In der Schweiz sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einem »Jetzt erst recht« und kündigte an, die Klimaziele mit noch einmal mehr Entschlossenheit zu verfolgen. Fatih Birol, der Vorsitzende der Internationalen Energieagentur, bezeichnete die durch den russischen Angriffskrieg verursachte Energiekrise als möglichen »Wendepunkt für die Staaten, ihre Energiepolitik zu ändern«.

Das Abschlusspapier sei schön und die Bestandsaufnahme sehr gut, sagte Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, im Anschluss an die Abschlusskonferenz am Freitag auf Phoenix. »Wenn dann nicht nur Papier bedruckt wird, sondern tatsächlich Handlungen ausgelöst werden, angestoßen werden, dann hat diese Konferenz Erfolg gehabt.« Bisher, sagte der Wissenschaftler weiter, sei »alles noch ein bisschen schwammig«.

Die Staaten bekräftigen ihre Verpflichtung, »ineffiziente« fossile Subventionen bis 2025 zu beenden – sollen Subventionen in »effiziente« fossile Energieträger also weiterhin gebilligt und getätigt werden?

Die Themen der Woche

Treffen der G7 zum Klima: Der große Bluff

Fünf Monate vor der Uno-Klimakonferenz beraten die G7 über die grüne Transformation. Finanzversprechen wurden bereits abgeschwächt. Das gefährdet die Energiewende und könnte ärmere Länder gegen den Westen aufbringen.

Statt Klimaschutz regiert die Gier nach fossiler Energie: Greta wer?

In Davos war Klimaschutz in den letzten Jahren ein zentrales Thema. Doch angesichts der Energiekrise balgen sich Staaten und Konzerne um saudisches Öl, katarisches Gas, kolumbianische Kohle. Die Multis machen Kasse.

Auswertung von Satellitenbildern: Regenwaldzerstörung an Brasiliens Ostküste nimmt drastisch zu

Im Mata Atlântica sind in nur zwölf Monaten 20.000 Hektar Wald verloren gegangen, berichtet eine Umweltorganisation. Das Gebiet war im Gegensatz zum Amazonas bisher weniger von Entwaldung betroffen.

Besser leben in der Stadt: »Irgendwo in die Pläne einen Park einzuzeichnen, reicht nicht«

Hitze, Starkregen, Menschen, die Zuflucht suchen – deutsche Städte sind auf Krisen schlecht vorbereitet. Antje Stokman, Professorin für Landschaftsplanung, fordert radikaleres und flexibleres Denken bei der Stadtplanung.

Friedhof von Jamestown: Die Wiege der USA säuft ab

In Jamestown stand die erste permanente englische Siedlung Nordamerikas. Heute steigt der Meeresspiegel über das historische Erbe. Die archäologische Arbeit hinter Sandsäcken und mit feuchten Knochen wird schwer.

Eurostat-Bericht: EU verliert an biologischer Vielfalt

Vögel und Schmetterlinge schwinden, weil die EU ihre Natur schlecht schützt. Auch Deutschland steht in der Kritik: Cem Özdemirs Agrarministerium muss seinen Strategieplan für die EU-Subventionen nacharbeiten.

Indien und Pakistan: Klimawandel macht Hitzewellen 30-mal wahrscheinlicher

In Pakistan brennt einer der größten Pinienwälder der Erde. Die Extremhitze in Südasien wird auf den Klimawandel zurückgeführt. Ein Fachteam hat die Theorie nun überprüft.

Regierungswechsel Down Under: Was die Australienwahl für die Welt und das Klima bedeutet

Anthony Albanese, der neue Premierminister, verspricht, sein Land zur »Supermacht der Erneuerbaren« zu machen – ohne sich von der Kohle zu verabschieden. Wie soll das funktionieren?

Schwierige Transformation in der Schwerindustrie: Die grüne Stahlbaronin

Anne-Marie Großmann will ihr Stahlwerk in Georgsmarienhütte zu einem klimaneutralen Pionierstandort umbauen. Dazu benötigt sie Ökostrom. Aber es gibt kaum Platz für Windräder – der Artenschutz.

Klimaforscher Latif über Wege aus der Krise: »Mit der Zukunft wettet man nicht«

Beim Klima ist es »fünf nach zwölf«, sagt Meteorologe Mojib Latif. Dabei fehlt es weder an Geld noch an Lösungen. Der Forscher hat eine Idee, wie Politiker auch unpopuläre Maßnahmen sofort umsetzen können.

»Klimabericht«-Podcast: Warum wir Feuer mit Feuer bekämpfen müssen

Immer mehr Regionen der Erde leiden unter extremen Waldbränden. Die Klimaerwärmung heizt diese zusätzlich an. Die Feuerbekämpfung kommt an ihr Limit – doch eine alte Idee könnte helfen.

Klimaaktivistin Hania Imran: »Ich kämpfe bei dieser kochenden Hitze mit Übelkeit und Erbrechen«

Die Klimakrise trifft wenige Länder so hart wie Pakistan. Hier spricht Hania Imran über das Leben bei Temperaturen von mehr als 50 Grad – und sagt, was sie von Politikern weltweit erwartet.

Waldbrände in Russland: Wer löscht die Flammen in Sibirien?

Normalerweise hilft das russische Militär dabei, Waldbrände einzudämmen. Doch nun gibt es Berichte, dass in Sibirien Soldaten fehlen. Was davon zu halten ist – und wie gefährlich die Feuer fürs Klima sind.