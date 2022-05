Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Vor Kurzem wurde bekannt , dass eine Messstation auf dem Mauna Loa, einem Vulkan auf Hawaii, Mitte Mai einen neuen Höchstwert festgestellt hat: 421,68 parts per million. Seit Menschengedenken war noch nie mehr Kohlenstoffdioxid in der Luft als heute.

kennen Sie die Keeling-Kurve? Sie zeigt an, wie hoch die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre ist.

Die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre steigt in beispiellose Höhen, zeigen Messungen der Scripps Institution of Oceanography am Mauna Loa

Bis zum Ende des Jahrzehnts, bis 2030, will die EU ihren Energiebedarf decken, ohne dabei Energie aus Russland kaufen zu müssen. 300 Milliarden Euro sollen dieses Ziel in Reichweite bringen. Bisherige Klimaziele werden dafür angehoben.

Künftig will die EU weniger und bald gar keine fossilen Rohstoffe mehr aus Russland importieren, denn es sind auch diese Importe, mit denen der Kreml den grausamen Angriffskrieg in der Ukraine finanziert.

So groß scheint die Furcht in Deutschland doch noch nicht zu sein.

Allerdings lässt sich die Zahl der EU-Mitgliedstaaten, in denen es kein Tempolimit auf Autobahnen gibt, an einer Hand abzählen – beziehungsweise, an einem Finger.

Die Themen der Woche

Beschleunigter Green Deal der Europäischen Kommission: Putin bremsen – und das Klima retten

Mit der Energiewende kann es seit dem Ukrainekrieg nicht schnell genug gehen. Die EU macht bei Solar und Wind nun Tempo. Gleichzeitig gibt es in Europa eine Renaissance von Kohle und Gas.

Forschung zu Extremwetterereignissen: Klimakrise macht Hitzewellen in Indien hundertmal wahrscheinlicher

In Indien und Pakistan herrschen seit Wochen historisch hohe Temperaturen von bis zu 50 Grad. Solche Extremwetter werden in der Region künftig sehr viel häufiger auftreten, das haben britische Forscher errechnet.

Offensive für Energieeffizienz von Minister Habeck: Sparen bleibt die Ausnahme

Während die Regierung beim Zukauf von teurem Flüssiggas nicht zögert, will sie beim Energiesparen weiterhin niemandem wehtun. Wissenschaftler äußern jetzt Kritik an den Plänen von Robert Habeck.

Vor Neuseelands Küste: Extreme Hitzewelle bleicht den Seeschwamm

Diese Meerestiere gelten als besonders anpassungsfähig: Doch die Klimakrise setzt auch den Schwämmen im Südpazifik zu. Vor Neuseeland wurde erstmals eine massenhafte Bleiche festgestellt.

»Klimabericht«-Podcast: Warum stockt die deutsche Energiewende?

Deutschland läuft die Zeit davon. Im Jahr 2045 soll das Land klimaneutral sein, verspricht die Bundesregierung. Um das zu schaffen, muss die festgefahrene Energiewende beschleunigt werden. Wie kann das gelingen?

Klimabericht der Weltwetterorganisation: Wir haben den Planeten schon um 1,1 Grad erhitzt

Laut Pariser Abkommen muss die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Wie knapp das wird, zeigt der neue Klimabericht der Weltwetterorganisation. Auch der Meeresspiegel steigt mit Rekordtempo.

Dürre in Deutschland: »Wir leben in Brandenburg auf einem Pulverfass«

Die Zahl der Waldbrände häuft sich in Brandenburg bedrohlich. Der Ökologe Pierre Ibisch erklärt, was der Feuerwehr fehlt, was der Klimawandel damit zu tun hat und warum uns langfristig nur Mischwälder schützen.