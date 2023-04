Klima-Verzögerungstaktik Was Springer, Schäffler, Spahn und Wagenknecht gemeinsam haben

Dazu passt, wie verdreht diese Woche darüber gesprochen wurde, dass das deutsche Unternehmen Viessmann seine Klimasparte für zwölf Milliarden Dollar an den US-Konzern Carrier verkauft – übrigens 20 Prozent davon in Form von Carrier-Aktien. Der Deal ist in Wahrheit ein Signal für die Stärke des Unternehmens und für das gewaltige Wachstumspotential in der für Klimaneutralität so wichtigen Zukunftstechnologie Wärmepumpe. Die Preise werden fallen – zum Glück!

Bei der FDP entdeckte man trotzdem Anzeichen für »unzulängliche Standortpolitik« und warnte vor »chinesischen Wärmepumpen«. Julia Klöckner von der einst doch mal transatlantisch orientierten Union fand es »schade«, dass ein deutscher Heizungsbauer auf dem Weltmarkt der Zukunft mitspielen möchte und sich dazu einen US-amerikanischen Partner sucht. Und Jens »Brechstange« Spahn beklagte (!), die große Nachfrage (!) erzeuge »großen Druck auf deutsche Hersteller«. Wirklich.

Bei Union und FDP kann man augenscheinlich schmerzfrei zwei konträre Positionen problemlos gleichzeitig vertreten:

Wärmepumpen werden zu schnell billiger – schlecht für die deutsche Industrie!

Wärmepumpen sind zu teuer – schlecht für die Verbraucher!

Letzteres passt in die argumentative Kategorie »soziale Gerechtigkeit als Vorwand«: Wie auch schon beim Verbrennungsmotor, entdecken Union und FDP auch beim Thema Wärmepumpe plötzlich ihr Herz für die »kleinen Leute«. An dieser Stelle sei ein weiteres Mal darauf hingewiesen: Sozialer Ausgleich und effektive Klimapolitik können völlig unabhängig voneinander betrachtet werden. Union und FDP möchten aber natürlich lieber nicht über Steuererhöhungen für Wohlhabende, Erbschafts- oder Vermögenssteuern reden, um den »kleinen Leuten« mit Umverteilung zu helfen.