Klimakrise Was der Eisverlust in der Arktis für uns bedeutet

Ein Gastbeitrag von Klimaforscher Stefan Rahmstorf

In der Arktis hat der Juli Hitzerekorde, ausufernde Brände und massiven Eisschwund gebracht. Die Folgen kommen auch bei uns in Deutschland an.