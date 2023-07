Immerhin: Das Kabinett hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, der erstmals die Richtung für vorsorgende Anpassungen an die Klimakrise vorgibt. Der Vorstoß ist Teil des Klimaanpassungsgesetzes. Es soll die Bundesregierung verpflichten, sich konkrete, messbare Ziele in dem Bereich zu setzen.

Es geht etwa um Schattenplätze in Städten als Schutz vor Hitze, um freie Flächen, damit Regenwasser abfließen kann, statt Straßen zu überschwemmen. Die Maßnahmen sollen »die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern«, versprach Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Sie sollen sich für den Klimawandel wappnen, doch den Landkreisen fehlt das Geld

Das Problem: Was genau unternommen werden soll, weiß bislang niemand. Erst Ende kommenden Jahres sollen die ersten Strategien mit konkreten Zielen vorliegen – immerhin noch vor der nächsten geplanten Bundestagswahl.

Hinzu kommt, dass der Bund zwar grundsätzlich Anpassungen beschließen kann. Sie im Detail auszuarbeiten und umzusetzen ist dann vor allem Aufgabe der Bundesländer, der Landkreise sowie der Kommunen. Doch wenn man sich unter den Verantwortlichen umhört, fehlt es allen an Geld, zeigen Recherchen von NDR, BR, WDR und Correctiv . Demnach gehen die Hälfte der befragten Landkreise und kreisfreien Städte davon aus, die erforderlichen Maßnahmen nicht finanzieren zu können. Ein weiteres Drittel gibt an, nur einen Teil der Kosten für Anpassungen an die Folgen des Klimawandels stemmen zu können.