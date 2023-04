Spätestens in den 2030er-Jahren jedoch könnte es CO₂-Preise von 200 bis 300 Euro die Tonne geben, schreibt das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Die Bevölkerung sollte das wissen, warnen die Forscher, und mit Förderprogrammen und Anreizen schon jetzt darauf vorbereitet werden.

Preise allein führen die Verkehrswende allerdings nicht herbei. In der »Spritkrise« nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stiegen die Preise etwa beim Diesel um 40 Prozent. Damals stellte mein Kollege Arvid Haitsch bereits fest: »Am Verkehr auf Deutschlands Straßen hat sich allem Ärger zum Trotz nicht viel geändert.« Eine andere Studie, die er zitiert, erklärt interessanterweise: Dass Preise nichts am Verhalten ändern, könnte auch in der deutschen »tiefgründigen kulturellen Identifikation mit Autos« liegen.

Es braucht also deutlich mehr als nur ein Preissignal – aus sozialen sowie ideologischen Gründen. Und es ist an den EU-Mitgliedstaaten, den ETS2 nun mit Maßnahmen zu flankieren. Der Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und Fahrradwegen wäre da zum Beispiel eine hervorragende Idee.

Gehaltsabzüge für die FDP-Spitze?

Übrigens: Im Worst Case – Wissing bleibt weiter stur, das Klimagesetz ist komplett zahnlos und die Ampel macht weiter so kraftlos Klimapolitik – wird es richtig teuer. Hält sich Deutschland nicht an die EU-Klimaziele, muss es kompensieren. Die Regierung wurde bereits für ihre verfehlten EU-Klimaziele in den Jahren 2013 bis 2020 zur Kasse gebeten und musste im Oktober vergangenen Jahres Emissionsrechte zum Ausgleich im Wert von mehreren Millionen Euro (!) kaufen. Schuld war natürlich der Verkehrs- und Gebäudebereich.

Am Ende müssen wir also alle die fossilen Launen der FDP bezahlen. Da wäre es doch mal eine Idee, diese Strafzahlungen prozentual direkt vom Gehalt oder den Rentenansprüchen der FDP-Führungsspitze, Herrn Wissings oder Herrn Lindners, abzuziehen. Was meinen Sie?

