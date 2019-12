Am 14. Dezember 2018 treffen sich etwa 150 Schülerinnen und Schüler vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Es ist ein grauer Freitag, noch tagt die Kohlekommission der Bundesregierung in Berlin und die Uno-Klimakonferenz im polnischen Katowice. Auf den Plakaten der jungen Menschen steht "There is no Planet B" oder "End Coal!", sie schwänzen die Schule, um eine bessere Klimapolitik zu fordern. Es ist die erste größere Demonstration einer jungen Protestbewegung namens "Fridays for Future". Und niemand ahnt, was die jungen Menschen da lostreten.

Nach einem Jahr kontinuierlicher Proteste, warnt Ende November 2019 eine Gruppe renommierter Klimaforscher, das Erdsystem nähere sich gefährlichen "Kipppunkten", an denen das bisherige Ökosystem in eine neue "Heißzeit" rutschen könnte. Diese Gefahr von Veränderungen, die nicht mehr zu stoppen sind, sehen sie etwa bei der Eisschmelze in Arktis und Antarktis, beim Auftauen der Permafrostböden, dem Absterben der Korallenriffe und des Amazonaswaldes.

Die gesellschaftlichen Kipppunkte sind überschritten

Der deutschen Gesellschaft ist in diesem Jahr genau das passiert, wovor die Wissenschaft im globalen Ökosystem eindringlich warnt: Kipppunkte wurden überschritten, Schalter umgelegt. In den vergangenen Monaten hat Deutschland ein Klimapaket bekommen (wie Wissenschaftler die Pläne bewerten, lesen Sie hier), das für jedes Jahr CO2-Reduktionen festschreibt; die Verbrennung von Kohle wird spätestens 2038 beendet; ab 2021 wird praktisch jede Tonne des Treibhausgases Kohlendioxid, die in Deutschland ausgestoßen wird, mit einem Preis belegt. Die neue EU-Kommission legt einen "Europäischen Green Deal" vor, um den Kontinent konsequent in Richtung grüne Marktwirtschaft umzubauen und bis 2050 klimaneutral zu sein (was die Komission genau plant, erfahren Sie hier).

2019 hat sich in Deutschland klimapolitisch mehr bewegt als in den vergangenen zehn Jahren. Der Klimawandel, lange im politischen und gesellschaftlichen Diskurs nicht fassbar, umstritten und ignoriert, ist in die Mitte der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Und dort wird er bleiben. Als Dauerbrenner.

Nach vielen Jahren simulierter Klimapolitik kann nun keine Bundesregierung mehr hinter Klimaschutzgesetz, Kohleausstieg und CO2-Preis zurück. Ähnlich wie beim Erneuerbare-Energien-Gesetz 2001 oder dem Atomausstieg, bewirken neue Regeln tektonische Verschiebungen, die wirken - langsam, aber sicher.

Trotz aller Aufmerksamkeit für Klimaschutz: Die Emissionen steigen weiter

Welchen Kurs die Welt einschlägt, ist aber noch keineswegs ausgemacht. Schon einmal, 2007, hatte Klimaschutz ein Momentum. Damals erschien der wegweisende Bericht des Weltklimarats IPCC und die beteiligten Forscher erhielten den Nobelpreis. Doch der Hype mündete in eine Wirtschaftskrise und in den gescheiterten Klimagipfel von Kopenhagen 2009. Auch heute steigen die CO2-Emissionen immer weiter, obwohl sie sich im nächsten Jahrzehnt halbieren müssen, wenn das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Abkommens in Greifweite bleiben soll. Und die Wirtschaftsmächte in den USA, Brasilien oder Australien wehren sich mit aller Macht gegen ein neues System. Die Uno ist machtlos und unterfinanziert, wie gerade wieder die gescheiterte Klimakonferenz in Madrid gezeigt hat (Wie es zum Scheitern der Klimakonferenz kam, lesen Sie hier).

Doch die Veränderungen in der Umwelt sind nicht mehr zu ignorieren, die Alternativen zu Kohle, Öl und Gas werden jeden Monat billiger, immer mehr Investoren wollen ihr Geld langfristig vor Klima-Schocks absichern. Weite Teile der Wirtschaft arbeiten bereits am Abschied von den fossilen Techniken, an der "Dekarbonisierung". Und bei allen kommenden Extremwettern schwingt nun immer die Frage mit: "Ist das noch schlechtes Wetter oder schon Klimawandel?" Alleine die USA könnten ab November mit jedem Präsidenten, der nicht Donald Trump heißt, für einen weltweiten Kipppunkt für mehr Kooperation, Klimaschutz und Vernunft sorgen.

In Deutschland wird 2020 die Debatte über die Zukunft erst richtig losgehen, nicht nur am Freitag: Unternehmen wie Bosch wollen klimaneutral werden und fordern verlässliche Rahmendaten. Die Autohersteller drücken aggressiv ihre neuen E-Mobile auf den Markt, weil sie sonst Milliardenstrafen aus Brüssel fürchten. Große Finanziers wie die Europäische Investitionsbank EIB ziehen sich aus fossilen Unwertpapieren zurück (Details zu den Plänen lesen Sie hier).

Die junge Generation misst die Regierung an ihren eigenen Versprechen

In Europa steht das Klima weiter ganz oben auf der Tagesordnung: Wir werden im kommenden Jahr streiten, wie der "Green Deal" der EU finanziert wird. Die "Fridays for Future" werden sich weiter professionalisieren und konzentrierter streiken. In Kooperation mit den Protestgruppen "Ende Gelände" und "Extinction Rebellion" wird die junge Generation weiter tun, was sie am besten kann und was der Politik am meisten weh tut: Sie an ihren eigenen Versprechen messen.

Für Unruhe wird auch sorgen, dass 2020 in vielen dieser Bereiche der ökologische Offenbarungseid bevorsteht. Nicht nur beim Klima wird die Zukunft verspielt. Das gleiche gilt auch beim Flächenverbrauch, der Artenvielfalt, der Atemluft in den Städten, der Nitratbelastung des Grundwassers, beim Verpackungsmüll oder dem Abbau von umweltschädlichen Steuersubventionen in Milliardenhöhe.

Der Dauerbrenner Klimakrise mag zwischendurch von einem Buschfeuer zu einem Schwelbrand werden. Aber ein paar kräftige Winde werden ihn schnell wieder anfachen. Das "Klimajahr" 2019 war erst der Anfang. Zunehmend wird deutlich, dass wir für die Lösung der vielfachen Krisen von Klima bis Nachhaltigkeit eigentlich alles zur Verfügung haben: Die Technik, das Wissen, das Geld, die politischen Mehrheiten, selbst den Flankenschutz der Finanzwirtschaft. Woran es häufig mangelt, ist der politische Wille, diese Potenziale für einen echten Wandel zusammenzuführen.

Dieser Wille hat sich 2019 gezeigt: Bei den "Fridays", in der Wissenschaft, in manchen Unternehmen, bei Vorreitern in den Parteien. Auch 2020 wird der Druck aus Hitzesommern, Starkregen, verhagelten Bilanzen und verlorenen Wahlen nicht nachlassen. Der Kampf um die dringend nötigen neuen Weichenstellungen für die Zukunft hat gerade erst begonnen.