Der Auftritt der USA bei der Uno-Klimakonferenz in Madrid entspricht nicht ganz dem Status einer Supermacht. Einen schmucklosen Raum hinter hohen blauen Stellwänden hat die Delegation aus Washington bezogen. Zwei Türen führen in den Raum, darauf sind zwei Zettel befestigt: "Work Room", steht da geschrieben, ein kleines Staatswappen drüber, und eine E-Mail-Adresse, an die sich neugierige Journalisten wenden können. Mehr nicht.

Die offizielle Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika macht dicht auf dem Klimagipfel in Madrid. Sie will offensichtlich unter größtmöglichem Ausschluss der Öffentlichkeit arbeiten: in einem Container, Halle 6, zwischen Guinea und Polen. Die große Show findet wenige Schritte weiter in einem teils gläsernen Pavillon statt: dem "U.S. Climate Action Center". Hier hat "We are still in" sein Quartier: das Bündnis von US-Bundesstaaten und Städten, Universitäten und Unternehmen, die weitermachen mit dem Klimaschutz. Und zurück ins Paris-Abkommen wollen, so schnell es geht. Hier treten Harrison Ford, Michael Bloomberg und Al Gore vor die Mikrofone, es wird geredet, gebechert und gefeiert.

Die USA haben ihren Austritt aus dem Klimaschutz-Prozess der Uno erklärt. Am 4. November kommenden Jahres endet ihre Mitgliedschaft offiziell. Doch das heißt noch lange nicht, dass die Regierung aufgehört hat, bei dem zweiwöchigen Treffen in Madrid mitzuverhandeln. Im Gegenteil. Die Gesandten von Präsident Donald Trump, der nicht an den vom Menschen verursachten Klimawandel glaubt, schachern hinter den Kulissen fleißig weiter.

Das ist auch der Bundesumweltministerin Svenja Schulze aufgefallen. "Es könne sein, dass sie eines Tages wieder zurückkommen. Deshalb versuchen sie die Verhandlungen so zu beeinflussen, dass dann ihre Interessen berücksichtigt sind", sagt die oberste deutsche Delegierte in Madrid.

Die 25. Auflage der Weltklimakonferenz ist eine sonderbare Veranstaltung. Nicht nur, weil sie kurzfristig von Chile in die spanische Hauptstadt verlegt werden musste. In den Messehallen tobt auch ein Kampf derer, die an internationale Verträge und Institutionen glauben, gegen jene, die die Interessen ihres Landes ohne Rücksicht auf die Weltgemeinschaft durchsetzen wollen. Zur letzteren Kategorie zählen die USA.

Mehr zum Thema Verhandlungen auf der Klimakonferenz Die Kohlenstoffbombe von Madrid

Auf der anderen Seite stehen die Europäische Union und Mitgliedsländer wie Deutschland, die Niederlande oder Frankreich, deren Vertreter versuchen, den multilateralen Klimaschutzprozess zu verteidigen. Sie berauschen sich an der Initiative der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die rechtzeitig zur Madrider Konferenz einen "European Green Deal" vorgestellt hat.

Die EU-Vertreter wissen sich der Unterstützung kleiner, meist wenig entwickelter Länder sicher, die sich von dem Pariser Klimaabkommen große Finanzhilfen erhoffen: sei es für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft oder für den Schutz gegen die Auswirkungen der Erderwärmung. Schützenhilfe erhalten sie von den Tausenden Jugendlichen, die von der Klima-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden angeführt werden. Sie demonstrieren für kompromisslosen, sofortigen Klimaschutz. In Madrid auch mal direkt vor dem Verhandlungssaal.

Sie kritisieren laut, dass das Abkommen von Paris aus dem Jahre 2015 ein weitgehend wirkungsloses, auf reinen Absichtserklärungen basierendes Vertragswerk ist. Und sie haben Recht: Jeder Staat reicht Einsparziele ein, so viel, wie er möchte. Und eine ganze Reihe von ihnen hofft, sich um wirklich wirksames CO2-Einsparen drücken zu können. Das könnte mithilfe schwammiger Kontrollmechanismen geschehen oder einem weitgehend unregulierten Handel mit Emissionsrechten. Diese Hintertürchen zu versperren, darum dreht sich die diesjährige Weltklimakonferenz im wesentlichen (mehr zur Betrugsgefahr bei Klimaschutzprojekten im Ausland lesen Sie hier).

Eine Lösung dafür ist bis zum letzten Verhandlungstag nicht gefunden. Das liegt nicht nur daran, dass manche Länder gar nicht an einem international verbindlichen Abkommen interessiert sind. Auch die Interessen der zentralen Teilnehmer sind unterschiedlich. Die Ausgangslage vor dem finalen Verhandlungsmarathon ist deshalb äußerst kompliziert. So kompliziert, dass ein erfolgreicher Abschluss der Uno-Klimakonferenz bis in den frühen Samstagmorgen keineswegs als sicher gilt.

Das sind die wichtigsten Player:

Saudi-Arabiens Abgesandte sind traditionell die Bad Boys der Klimagipfel. Die Saudis verzögern, verschleppen, spülen weich, wo immer sie können. Und manchmal blockieren sie aus Prinzip. Eine rühmliche Ausnahme war Paris 2015; damals hatte US-Präsident Barack Obama mäßigenden Einfluss auf die Saudis. Doch Obama ist weg. Und die Saudis spielen wieder das alte Spiel: dagegen sein ist alles. In Madrid kämpfen sie vor allem dafür, die Worte "Klimanotstand" und "Menschenrechte" aus den gemeinsamen Erklärungen zu tilgen.

Mehr zum Thema Börsengang von Saudi Aramco Der wertvollste Klimasünder der Welt

Oft haben sie dabei einen neuen Verbündeten: Brasilien. Eigentlich sollten die Brasilianer diese Klimakonferenz veranstalten. Doch nach dem Wahlsieg des Rechtsradikalen Jair Bolsonaro zogen sie ihre Kandidatur zurück. Kein Land ist so extrem in der Klimapolitik umgeschwenkt wie dieses. Auf früheren Gipfeln gehörte die brasilianische Delegation zu den Staaten, die den Klimaschutz weltweit vorantreiben wollten. Diesmal in Madrid ist sie bislang der größte Bremser.

Die Brasilianer unter Bolsonaro wollen vor allem eins: Geld machen, viel Geld. Gerne auch mit kreativer Buchhaltung. So wollen sie Industrieländern Emissionszertifikate aus Klimaschutzprojekten verkaufen, damit die Käufer ihre Klimabilanzen ausgleichen können. Und diese Treibhausgaseinsparungen wollen die Südamerikaner dann nochmals bei sich selbst verbuchen, um ihre eigene Klimabilanz aufzuhübschen. Für die Doppelzählung haben die Brasilianer aber bislang kaum Verbündete gefunden. Dessen ungeachtet beharren sie auf ihrer Position und blockieren eine Einigung. Zudem streiten sie gemeinsam mit Indien dafür, dass Milliarden alter, ungenutzter Zertifikate aus vergangenen Jahren in das neue Handelssystem übertragen werden (mehr über die Klimagefahr hinter diesem Mechanismus lesen Sie hier).

Mehr zum Thema Projekte zur CO2-Kompensation Das Geschäft mit gefälschtem Klimaschutz

Umweltminister Ricardo Salles, der trotz der heftigen Brände im Amazonasgebiet behauptet, seine Land leiste beim Regenwaldschutz "exzellente Arbeit", ist schon aus Madrid abgereist. Welche Anweisungen er seinen Untergebenen hinterlassen hat? Unklar.

Die Volksrepublik China ist die große Unbekannte auf diesem Klimagipfel - nicht nur wegen ihres neuen Chef-Unterhändlers. Gebetsmühlenartig wiederholen die Abgesandten des weltgrößten Treibhausgasemittenten, dass ihr Land seine nationalen Emissionspläne übererfülle und dass die westlichen Industrienationen mehr tun müssten. Weniger gerne reden sie darüber, dass Chinas eigene Kohleverstromung und sein CO2-Ausstoß dieses Jahr wohl wieder steigen werden.

Auch nach fast zwei Wochen Verhandlungen lassen die Delegierten noch nicht eindeutig erkennen, ob sie eine Einigung ausbremsen (wie etwa beim gescheiterten Gipfel von Kopenhagen 2009) oder sie vorantreiben (wie beim erfolgreichen Gipfel von Paris 2015). Dies werden die Chinesen wohl erst in den letzten Stunden dieser Konferenz offenbaren. Es könnte den Gipfel entscheiden.

Europäische Union: Umweltministerin Svenja Schulze ist ganz beseelt von dem Rückenwind, den sie mit der Ankündigung des European Green Deal am Mittwoch aus Brüssel erhalten hat (mehr über den European Green Deal lesen Sie hier) "Wir werden als aktiv wahrgenommen", berichtet sie aus ihren Gesprächen mit anderen Ländervertretern. Die kollektive Lethargie, die unter den Europäern bei den Klimakonferenzen der letzten Jahre geherrscht hat - Schulze findet, sie sei plötzlich verschwunden. Seit dem Pariser Treffen ging es bei den Klimakonferenzen zu wie beim Mikado: Wer als erster sich bewegt, hat verloren.

"Jetzt hat sich jemand bewegt", sagt Schulze - und hofft, dass auch andere Länder mit höheren Ambitionen bei der nächsten Weltklimakonferenz 2020 im schottischen Glasgow um die Ecke kommen. Tapfer kämpfen die Deutschen um ihre Verhandlungsführerin Nicole Wilke zudem gegen jene Tricksereien, die andere Länder beim Klimaschutz im Schilde führen. "Wir werden keinen schlechten Deal unterschreiben, nur damit wir hier aus Madrid mit etwas in den Händen abreisen können", sagt Schulze.

Mehr zum Thema Klimaschutzvorhaben der EU-Kommission Von der Leyen präsentiert Plan für grünes Europa

Was aber machen die USA, die Fahnenflüchtigen des Weltklimaabkommens? "Die Unterhändler haben klare Direktiven, was sie dürfen und was nicht", hat Umweltministerin Schulze beobachtet. Der Anti-Klima-Rhethorik ihres Präsidenten zum Trotz wollen die USA den Einfluss und die Macht über den Klimaschutzprozess der Vereinten Nationen behalten. So einfach kann man sich als Staat nicht daraus verabschieden. Zu eng sind die Beziehungen in einer globalisierten Welt, ob man sie nun mag oder nicht. Auch Fluggesellschaften aus den USA müssen sich an einem Handel mit Verschmutzungszertifikaten beteiligen.

Entsprechend aktiv sind die US-Unterhändler bei dem Thema. Gleiches gilt für den Globalen Klimafonds, einer der wichtigsten Geldtöpfe für Entwicklungsländer für Hilfe gegen den Klimawandel. Die US-Unterhändler wollen in Madrid verhindern, dass der Fonds in die Verantwortung der Vereinten Nationen kommt. Diskret lobbyieren die USA zudem für strenge Regeln beim künftigen Handel der Länder mit Emissionsrechten, etwa dem Verbot, sich Zertifikate für Klimaschutzprojekte doppelt anrechnen zu lassen. Schließlich wollen sie verhindern, dass sich politische Konkurrenten wie China mit klimapolitischen Tricks einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen.

Noch gibt es kein Ergebnis aus Madrid, wohl aber eine erste Erkenntnis: Selbst die Kämpfer gegen den Multilateralismus nutzen die internationalen Institutionen weiterhin für ihre Interessen. Nicht auf offener Bühne, dafür aber im Verborgenen. Hauptsache, die eigenen Wähler daheim bekommen nichts davon mit.