Finanzielle Verluste vs. existenzielle Verluste

Noch immer stecken so gewaltige Summen in fossilen »Assets« , dass auch die globale Finanzindustrie nicht in der Lage scheint, diese kognitive Dissonanz in der einzig menschheitsdienlichen Weise aufzulösen: Indem man akzeptiert, dass es Verluste finanzieller Natur geben wird, damit Verluste existenzieller Natur vermieden werden können. Das aber würde voraussetzen, dass beispielsweise Bank-Manager akzeptieren, dass es wirklich so ist: Um die Katastrophe abzumildern, müssen wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verfeuern. So schnell wie möglich.