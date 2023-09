Es geht beispielsweise um die Frage, ob Treibhausgasemissionen, die von Meeren aufgenommen werden, als Verschmutzung gelten. Schließlich sind Ozeane mit die größten Kohlenstoffsenken der Erde, da sie erhebliche Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids absorbieren.

Die Staatengemeinschaft ist seit der Weltklimakonferenz in Glasgow 2021 in der Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (Cosis) organisiert, dazu zählen insgesamt neun Nationen. In Hamburg werden am Montag und Dienstag unter anderem der Premierminister von Antigua und Barbuda, Gaston Browne, sowie der Regierungschef von Tuvalo, Kausea Natano, gehört. Inzwischen unterstützen viele Länder den Cosis-Vorstoß, deshalb kommt es bis zum 25. September zu weiteren Anhörungen, darunter auch durch deutsche Vertreter. Das Gutachten wird einige Monate später erwartet.