am heutigen Freitag ist wieder »Earth Day«. Jedes Jahr solle dieser Tag genutzt werden, um »die Wertschätzung für die natürliche Umwelt zu stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken« heißt es bei Wikipedia. Das diesjährige Motto der Kampagne: »Invest in our Planet«, ein Aufruf, Geld möglichst nachhaltig auszugeben. Zusammen mit der »Earth Hour«, bei der vor ein paar Wochen in mehreren Ländern wieder für eine Stunde lang möglichst viel Beleuchtung abgeschaltet wurde, um sich des Klimawandels zu vergegenwärtigen, haben die verschiedenen ökologischen Krisen in diesem Jahr also schon einen Tag und eine Stunde unsere volle Aufmerksamkeit genossen.

Das klingt zynisch und das soll es auch. Denn mit Blick darauf, welche Investments gerade tatsächlich in großem Umfang getätigt werden, bräuchte es ab sofort mindestens eine Earth Hour pro Tag und einen Earth Day je Woche, um das Ruder vielleicht noch herumzureißen.

Chinas Kohleflotte dürfte deutlich größer werden

Die Regierung des größten CO₂-Emittenten der Welt hat in ihrem Ende März veröffentlichten Fünfjahresplan betont, dass Kohle auch weiterhin eine tragende Rolle im Strommix spielen wird. Folgerichtig hat China den Abbau des klimaschädlichsten Energieträgers zuletzt deutlich ausgeweitet. Eine Aussage darüber, wann der Kohleverbrauch des Landes zumindest den Höhepunkt erreicht haben wird, um dann zu fallen, vermeidet die Staatsführung in dem mehrjährigen Ausblick.

Yan Qin, China-Analystin beim Wirtschaftsanalyseunternehmen Refinitiv, wird in der »New York Times« mit der Aussage zitiert , sie erwarte, dass Chinas Kohleflotte in den nächsten fünf Jahren um 150 Gigawatt wachsen werde. Viele Anlagen seien bereits geplant. Zum Vergleich: Die Netto-Nennleistung aller in Deutschland installierten Stromerzeugungsanlagen – fossile wie erneuerbare – beträgt rund 221 Gigawatt .

Mit dieser Haltung ist China nicht allein. John Kerry, Klimasonderbeauftragter des US-Präsidenten, sieht die Welt fünf Monate nach dem Klimagipfel in Glasgow und sieben Monate vor dem nächsten Treffen in Ägypten insgesamt nicht auf Kurs . Er sehe derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Staaten ihre Klimaziele tatsächlich wie versprochen überarbeiten oder sogar stärken würden. »Ich sehe keine Beweise dafür, dass sie die Emissionen stark genug reduzieren, um uns auf Kurs zu halten.«