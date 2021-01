SPIEGEL Klimabericht Das Ende der Mega-Pipelines

, stellvertretender Ressortleiter Wissenschaft Von Kurt Stukenberg

Keystone XL in den USA gestoppt, Nordstream 2 in Europa schwer unter Beschuss: Pipeline-Großprojekte haben es in letzter Zeit schwer. Was bedeutet das für die Dekarbonisierung insgesamt?