Stammesidentität oder Zukunft?

Bislang tut Kalifornien bei Weitem nicht genug , um auch nur seine eigenen Klimaziele zu erreichen. Aber das neue Gesetzespaket könnte zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sein. Umstritten war unter anderem, ob man das Atomkraftwerk Diablo Canyon doch weiterlaufen lassen soll – am Ende entschieden sich die Demokraten dafür, um noch mehr fossile Emissionen zu vermeiden.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom findet in seinem von Hitzewellen, Dürren, Bränden und Wasserknappheit geplagten Staat ein etwas anderes politisches Umfeld vor als anderswo in den USA, wie eine regelmäßig wiederholte Umfrage zeigt : Um die 70 Prozent aller erwachsenen Kalifornierinnen und Kalifornier befürworten jetzt starke Klimaziele für ihren Staat – unter den Anhängern der Republikaner sind es auch dort nur deutlich unter 40 Prozent.

Und nur 20 Prozent der Anhängerinnen und Anhänger der Republikaner in Kalifornien halten die Klimakrise für eine »sehr ernste Bedrohung«, was den Ergebnissen der landesweiten Pew-Studie sehr nahekommt. Aber die Klimawandelleugner und -abwiegler haben in diesem Staat einfach zu wenig Gewicht.

69 Prozent der Menschen, die dort leben, sind nämlich der Meinung, dass die Klimakrise bereits spürbare Auswirkungen hat. Etwa ebenso viele finden, dass ihr Staat bei der Bekämpfung der Klimakrise weltweit führend werden sollte.

Die US-Republikaner werden in den kommenden Jahren, in denen die Auswirkungen der Erhitzung weitere, immer schlimmere Katastrophen auslösen werden, vor einer Zerreißprobe stehen: Gibt man irgendwann zu, dass man jahrzehntelang in die falsche Richtung gezerrt hat – oder versucht man weiter, die spürbare Realität auszublenden?

Für die Bevölkerung der USA wird die Frage lauten: Was ist mir wichtiger – meine Stammesidentität oder die Zukunft?