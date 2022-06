Der Forscher von der University of Edinburgh hat ein Buch namens »The Rise and Reign of the Mammals« über den Aufstieg der Säugetiere veröffentlicht. Darin verweist er auf die Bergmannsche Regel, der zufolge Warmblüter in kalten Gegenden größer wachsen als ihre Verwandten, die in wärmerem Klima leben. Als Grund werde angenommen, dass kleinere Tiere eine größere Hautoberfläche im Verhältnis zu ihrem Körpervolumen haben und deshalb übermäßige Wärme besser an die Umgebung abgeben können.