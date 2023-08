Drei Grad mehr – das Ende für Skitourismus in den deutschen Alpen

Das Team hat Szenarien für 2234 Skigebiete bei einer Erwärmung von bis zu vier Grad berechnet. Im Fall von vier Grad hätten der Modellierung zufolge praktisch alle Skigebiete ein sehr hohes Risiko einer unzureichenden Schneelage, wobei es große regionale Unterschiede gibt.

Ausnahmslos allen Skigebieten in den deutschen Alpen ginge schon bei drei Grad Temperaturzunahme ohne künstliche Beschneiung der Schnee aus. In solch einem Fall würden wohl selbst in der Schweiz 87 Prozent der Skigebiete verschwinden, in Österreich betrüge die Verlustrate infolge Schneemangels 94 Prozent, in Frankreich 93 Prozent.