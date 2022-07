Gute Plätze für die Erzeugung von Windstrom finden sich an nahezu allen Küsten, in vielen Gebirgen – und auch in vielen Gegenden, die heute nicht gerade energiewirtschaftliche Supermächte beherbergen. Am Horn von Afrika etwa und auch an Afrikas Westküste, an Lateinamerikas Ostküste und in der Mongolei. Die Technologie für die Herstellung von Sprit (etwa für Schiffe und Flugzeuge), Kunststoff-Zutaten und Produkten für die chemische Industrie aus CO₂ und grünem Wasserstoff gibt es längst. Dass so etwas in großem Stil in Mitteleuropa passieren wird, ist eher unwahrscheinlich, dazu sind Erneuerbare bei uns zu knapp – aber einige der genannten künftigen Erneuerbare-Energie-Supermächte dürften eines Tages zu Exporteuren CO 2 -neutraler Ersatzstoffe fürs fossile Gift werden. Im Idealfall mit Unterstützung deutscher Unternehmen wie Ineratec aus Karlsruhe oder Sunfire aus Dresden . Noch hat Deutschland die Chance, die katastrophalen politischen Fehler der letzten vier Legislaturperioden bei den Erneuerbaren wieder auszugleichen – wenn man solche Entwicklungen fördert, statt sie zu behindern, weil man sterbende Industrien künstlich am Leben erhalten will.

5. Speichertechnologien sind auf dem Weg

Wenn man mit Leuten diskutiert, die lieber weiter auf den Untergang zurasen wollen, als etwas zu ändern, ist eines der häufigsten Argumente die »Dunkelflaute«. Also die Frage, woher der Strom kommt, wenn gerade weder der Wind weht noch die Sonne scheint. Die oben beschriebenen »Power-to-X«-Modelle sind eine Antwort auf diese Frage – und neuartige und althergebrachte Speichertechnologien eine zweite. Auch das Gebiet Long Duration Energy Storage (LDES) wächst derzeit rasant, mit diversen technologischen Ansätzen gleichzeitig . Vielversprechend scheint zum Beispiel der Ansatz des Mailänder Unternehmens Energy Dome: In seinen Anlagen soll flüssiges CO₂, das man etwa aus Zementwerken beziehen kann, unter hohem Druck gespeichert werden, wenn gerade Energie im Überfluss vorhanden ist – und die gespeicherte Energie dann wieder abgegeben werden, wenn sie gebraucht wird. Das CO₂ bleibt dabei hinter Schloss und Riegel. So könnte es vom Planetenkiller zum Nützling werden. Zu der Branche, mittlerweile unter anderem vertreten vom Industrieverband LDES Council , gehören aber auch Unternehmen wie das Schweizer Start-up Energy Vault, das Energie in Form von hochgehievten und bei Bedarf stromerzeugend absinkenden Betonklötzen speichern will, und Firmen, die Energie etwa in Form von Prozesswärme für Industriebetriebe, in Flüssigmetall-Batterien oder mit anderen elektrochemischen Methoden speichern. Bislang sind Pumpspeicherkraftwerke die einzige wirklich verbreitete LDES-Speichertechnologie. Für die gibt es aber nur begrenzt viele sinnvolle Einsatzorte. Bei vielen der neuen Technologien ist das anders – und sie können oft zusätzlich auch noch dazu beitragen, die Schwankungen in Netzen mit variablem Input auszugleichen, zur Netzstabilität also.