Klimafolgen des Megaprojekts »EACOP« Die Pipeline, die Luisa Neubauer eine Terrorismusanzeige einbrachte

In Ostafrika will der Ölkonzern Total die längste beheizte Rohölpipeline der Welt bauen. Fachleute warnen vor den Risiken, Aktivisten bekämpfen die Pläne – und nun sorgt das Vorhaben sogar in Deutschland für Wirbel.