Dass die Wirtschaft in der Klimakrise schwächelt, hat auch mit unserer Gesundheit zu tun. Bei durchschnittlich mehr heißen Tagen pro Jahr steigt die Arbeitsunfähigkeit. Bereits zwischen 2011 und 2019 wächst die Zahl der Krankmeldungen proportional zur Anzahl heißer Tage, heißt es in der Studie. Die Statistiken der gesetzlichen Krankenversicherung zeigten bereits im vergangenen Jahrzehnt »besonders viele Arbeitsunfähigkeitstage«, schreiben die Autoren. Hitze macht also nicht nur krank, sondern schadet auch den Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen, die dann Ausfälle haben.

Nun könnten Kritiker das alles als Horrorszenarien abtun, gebe es nicht bereits Daten aus den vergangenen Jahren, die diesen Trend ebenfalls belegen: Allein von 2000 bis 2021 schätzen Forscher die materiellen Schäden in Folge von Extremwettereignissen auf mindestens 145 Milliarden Euro. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2021 mit der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Ahrtal? Damals schnürte die Bundesregierung ein Hilfspaket von 30 Milliarden (!) Euro. Wenn künftig mehrere solcher Ereignisse parallel passieren, könnten Extremwetter recht schnell eine feste, aber unkalkulierbare Größe in jedem Bundeshaushalt werden.