Die Regierung rechtfertigt die Novelle damit, dass es Einsparungen dort geben soll, wo dies am leichtesten ist. Auch das ist eine Nebelkerze. Denn in 22 Jahren müssen alle Sektoren bei den Emissionen auf null kommen. Ernten wir in den kommenden Jahren nur die »low hanging fruits« (tief hängenden Früchte) und gehen die harten Brocken wie die Landwirtschaft oder den Verkehr nicht an, verschieben wir die Verantwortung auf die Dreißigerjahre – und damit auf die nächste Generation. Stellt man nicht rechtzeitig die Weichen, kommen neue fossile Investitionen hinzu und es wird noch schwerer umzusteuern.