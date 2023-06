Klimaschutz durch Aufforstung So sicher wie der nächste Brand

Die Themen der Woche

Tödliches Extremwetter: Mehr als hundert Hitzetote in Mexiko

Temperaturen bis 49 Grad Celsius: Mexiko leidet unter extrem hohen Temperaturen, Menschen sterben an Hitzeschlag und Dehydrierung. Auch an anderen Orten der Welt gefährdet Hitze Menschenleben.

Klimakrise: Weniger Tempo bedeutet mehr Katastrophen

Viele deutsche Politiker bremsen immer noch beim Klimaschutz: bloß nicht zu schnell, nicht mit der »Brechstange«. Dass das Tempo noch verhandelbar ist, dürfte auf einem weit verbreiteten Missverständnis beruhen.

AfD-Höhenflug: Die Trumpisierung der deutschen Klimadebatte

Die Energiepolitik ist der Spaltpilz für die Gesellschaft. Es drohen Verhältnisse wie in den USA.

Lebensgefahr durch Extremtemperaturen: »Es gibt ungefähr 35 Arten, an Hitze zu sterben«

Deutschland schwitzt, in Indien kollabiert das Gesundheitssystem, Menschen sterben: Andreas Matzarakis vom Deutschen Wetterdienst erklärt, wann Hitze gefährlich wird, warum nicht nur Alte betroffen sind – und was hilft.

Brennstoffzellen-Pkw in der Krise: Wasserstoff – der Traum ist aus

Tanken fast wie bisher, aber aus dem Auspuff kommt nur Wasser: Brennstoffzellen-Autos galten lange als natürliche Nachfolger der Verbrenner. Warum ist daraus nichts geworden, trotz Milliardeninvestitionen?

Klimaschutz: Verspielt die Politik die Zustimmung zum Klimaschutz?

Der Streit ums Heizungsgesetz zeigt, wie Umbrüche viele Menschen verunsichern können. Was ist dran an der These von der Veränderungserschöpfung – und wie ließe sie sich lindern?