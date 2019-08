Bericht des Weltklimarats Entwicklungsminister Müller verlangt 500 Millionen Euro mehr für Klimaschutz

In einer Reaktion auf den IPCC-Bericht fordert Gerd Müller mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise. Dem SPIEGEL sagte er, Deutschland solle zusätzlich 500 Millionen Euro in Klimaschutzmaßnahmen in Afrika investieren.