Die Themen der Woche

Rekordtemperaturen weltweit: Wo sich unsere Erde besonders aufgeheizt hat – und warum

Die weltweiten Temperaturen übertreffen derzeit alle bisherigen Rekorde. Auch das Meereis erreicht einen historischen Tiefstand. Woran das liegt – und was anomale Zirkulation in der Atmosphäre damit zu tun hat.

Drohender Regenwaldkollaps: Kampf den Kettensägen

Unter Jair Bolsonaro nahm die Abholzung in Brasiliens Amazonas-Regenwald dramatisch zu. Sein Nachfolger will den Kahlschlag stoppen und kann nun erste Erfolge vermelden. Ist die grüne Lunge des Planeten noch zu retten?

Ökologisch umstrittener Tiefseebergbau: Beginnt jetzt die Jagd nach dem Metall aus dem Meer?

Rohstoffe vom Ozeanboden: Was die Wirtschaft interessant findet, macht vielen Meeresforschern Sorgen. Bisher fehlen international verbindliche Regeln für den Abbau – und diese Woche läuft eine Frist zur Regulierung aus.

Bei hohen Emissionen: Mitteleuropa künftig besonders von Hitze und Dürre betroffen

Wenn hohe Temperaturen und Trockenheit zusammenkommen, hat das schwere Folgen. In Europa könnten solche Episoden in Zukunft häufiger auftreten und länger dauern – wenn nicht gegengesteuert wird.

Im tropischen Pazifik: El Niño ist angekommen

Das Wetterphänomen El Niño kann zu verstärktem Extremwetter führen – der WMO zufolge haben sich im tropischen Pazifik nun entsprechende Bedingungen entwickelt. Die prognostizierte Stärke insgesamt: »mindestens moderat«.

Transformation der Motorradbranche: Vom Verbrenner-Liebhaber zum E-Bike-Pionier

Archaisches Brummen, tiefes Surren: Der Verbrennermotor gehört zur Identität von Motorrädern und ihren Fans. Wie schafft sogar die Macho-Motorrad-Welt die E-Wende?

Zukunftsschädliche Anlagen: Wie viel CO₂ steckt in Ihrer Rente?

Kanadische Rentenzahler finanzieren mit chinesischen Staatsfonds Ölförderung in Deutschland. Deutsche Pensionsfonds stecken Abermillionen in die Beschleunigung der Klimakrise. Wussten Sie das?

Klimaschutz: Verspielt die Politik die Zustimmung zum Klimaschutz?

Der Streit übers Heizungsgesetz zeigt, wie Umbrüche viele Menschen verunsichern können. Was ist dran an der These von der Veränderungserschöpfung – und wie ließe sie sich lindern?