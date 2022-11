So weit die Fiktion.

In der Realität weiß man, dass die römische Oberschicht exotische Vögel, Delfine und wohl sogar Giraffen verspeiste, vor allem zu Hause. Außerdem beschäftigen sich Archäologen mit der Frage, was in römischen Arenen so alles gefuttert wurde. Aus dem Kolosseum in Rom, dem beeindruckendsten Amphitheater der Antike, gibt es zu dieser Frage nun neue Erkenntnisse. Sie gehen zurück auf eine im Januar 2021 gestartete Grabung, in den Abwassersystemen des rund zwei Jahrtausende alten Baus. Dabei wurden 70 Meter an Kanälen untersucht, teilweise mit ferngesteuerten Robotern.