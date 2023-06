Das Tentakelmonster aus dem Shoggoth-Meme hat sich über eines seiner Tentakel eine Smiley-Maske gezogen, das Gesicht, mit dem es mit den Menschen interagiert. Die Menschheit, so könnte man das Meme übersetzen, wird sich von so einem Monster sehr leicht täuschen lassen. Was jenseits der Maske vor sich geht, werden wir nie verstehen. Wenn eine hyperintelligente Super-KI uns täuschen will, wird sie das auch tun.

Es gibt jetzt Shoggoth-Einkaufstaschen und KI-Modelle, die »Shoggy« heißen.

»Mach so was bitte nie wieder«

In der Originalversion ist das Monster mit der Smiley-Maske überschrieben mit »GPT-3 + RLHF«. GPT-3 ist die Vorgängerversion des Sprachmodells GPT-4, das heute unter der Haube von OpenAIs kostenpflichtiger ChatGPT-Version steckt. Die Buchstaben RLHF stehen für »reinforcement learning from human feedback«. Diese Methode soll sicherstellen, dass KI-Systeme keine allzu bösen Outputs produzieren: Menschliche Tester stellen dem System Aufgaben, und wenn die Resultate in irgendeiner Form ethisch oder anderweitig inakzeptabel sind, gibt es entsprechendes Feedback: »Mach so was bitte nie wieder.«