»Konservative« Energiepolitik Mit Vollgas in die falsche Richtung

Was Christian Lindner unter »Vernunft« versteht

2012 geschah noch etwas Interessantes: Der heutige Finanzminister Christian Lindner (FDP) machte in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf mit dem ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten und damals noch aktuellen RWE-Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Clement. Die beiden forderten eine »vernunftgeleitete Industriepolitik«. Und sie meinten damit: weniger EE, mehr Kohlekraftwerke. Wirklich.

Im Jahr 2023 ist die Begeisterung über die Vernichtung der EE-Branchen in Deutschland nicht mehr ganz so groß. Für alle, die aufgepasst haben, kommt es wenig überraschend: China will offenbar den in den letzten zehn Jahren erkämpften Vorsprung in Sachen Sonnenstrom nicht so einfach wieder hergeben.