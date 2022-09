Die Deformierung von Getreidefeldern bekommt aber in Zeiten der weltweiten Lebensmittelkrise eine ganz neue Bedeutung. Seit Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist, sind die Getreidepreise in die Höhe geschossen. Beide Länder sind wichtige Getreidelieferanten für den Weltmarkt. Aber auch die Dürre in Europa und den USA trieb den Preis in den vergangenen Monaten an. So stieg der Weizenpreis seit 2021 um bis zu 30 Prozent, bei Gerste waren es bis zu 40 Prozent. Die Schäden für die Landwirte werden demnach größer.