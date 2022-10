Eine andere hat der "»New York Times«"-Autoren David Wallace-Wells gewählt (»Die unbewohnbare Erde« ). Er hat diese Woche in einem lesenswerten Essay »Beyond Catastrophe – A New Climate Reality Is Coming Into View« die Frage gestellt, wo genau wir uns zwischen Apokalypse und Normalität befinden. Die Botschaft seines Textes: Vereinfachungen, Verharmlosungen, aber auch reine Panikmache bringt niemanden weiter. Dafür hat er Klimaforschende, Ökonomen und Energieexpertinnen und -experten interviewt und mit ihnen über möglichen »Zukünfte« gesprochen.

Wallace Wells schreibt, dass die Worst-Case-Szenarien des Klimarat IPCC durch die – auch von der Uno angeschobene – Weltklimapolitik unwahrscheinlicher werden. Gleichzeitig sind aber auch die hoffnungsvollsten Best-Case-Szenarien durch »tragische Verzögerungen« mittlerweile praktisch ausgeschlossen.

»Das Fenster möglicher Klimazukünfte wird kleiner, und dadurch bekommen wir ein klareres Bild davon, was auf uns zukommt: eine neue Welt voller Umbrüche und Krisen und Milliarden von Menschen, die weit entfernt von einem Klimanormalzustand sind aber gleichzeitig nicht in der Klimaapokalypse leben.

Ob das nach Hoffnung klingt, mag jeder selbst entscheiden. Um es mit der Nasa-Forscherin Kate Marvel zu sagen, die Wallace-Wells zitiert: »Wir leben in einer schrecklichen Welt, und wir leben in einer wunderbaren Welt.«