Das Veränderungstempo im Bereich maschinelles Lernen hat in den vergangenen etwa fünfzehn Jahren kontinuierlich zugenommen, und zwar exponentiell. Wir haben es also mit einer beschleunigten Entwicklung zu tun. Und mit beschleunigten Entwicklungen, darum ging es in dieser Kolumne schon öfter, hat der menschliche Geist so seine Schwierigkeiten – wir sind sehr schlecht darin, uns vorzustellen, wie schnell sich Dinge verändern können, wenn etwas immer schneller geht. Jetzt sagte Hinton der »New York Times«: »Sehen Sie sich an, wie es vor fünf Jahren war, und wie es jetzt ist. Nehmen Sie diesen Unterschied und extrapolieren Sie in die Zukunft. Das ist Furcht einflößend.«